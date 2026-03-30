Tierärztin Vida: Sunny hilft aus / Junos wackeliger ZahnJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 9: Tierärztin Vida: Sunny hilft aus / Junos wackeliger Zahn
23 Min.Folge vom 30.03.2026
Sunny hilft aus: Sunny möchte Tierarzt werden, genau wie Vida. Deshalb lädt Vida den Mäuserich ein, um einen Tag in der Praxis auszuhelfen. Aber Sunny ist so klein, dass die meisten Aufgaben eine Nummer zu groß für ihn sind - bis sich schließlich doch noch die perfekte Aufgabe für ihn findet. Junos wackeliger Zahn: Juno ist ganz aus dem Häuschen, denn sie hat ihren ersten Wackelzahn! Natürlich steht Vida dem kleinen Nilpferdmädchen in ihrer Praxis zur Seite und hilft ihm, sich auf die Zahnfee vorzubereiten. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc.
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