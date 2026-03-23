Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Koas stachelige Strapazen / Vidas neue Helfer

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 23.03.2026
Tierärztin Vida: Koas stachelige Strapazen / Vidas neue Helfer

Tierärztin Vida: Koas stachelige Strapazen / Vidas neue HelferJetzt kostenlos streamen

Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 3: Tierärztin Vida: Koas stachelige Strapazen / Vidas neue Helfer

23 Min.Folge vom 23.03.2026

Koas stachelige Strapazen Vida hilft dem Tiger Koa, seine Angst vor Nadeln zu überwinden, als ihm ein Stachel von einem Stachelschwein entfernt werden muss. Das ist zwar gar nicht so einfach, aber Vida kennt einen Trick: Ablenkung! Vidas neue Helfer Popcorn ist krank geworden! Nun muss Vida ihre Praxis ganz alleine führen. Doch zum Glück melden sich gleich Fergie und Kipp, um Vida in der Klinik zur Hand zu gehen. Doch das Konkurrenzdenken der beiden Aushilfskräfte steht einer guten Zusammenarbeit im Weg. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tierärztin Vida Staffel 1
ORF Kids
Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen