Tierärztin Vida: Koas stachelige Strapazen / Vidas neue HelferJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 3: Tierärztin Vida: Koas stachelige Strapazen / Vidas neue Helfer
23 Min.Folge vom 23.03.2026
Koas stachelige Strapazen Vida hilft dem Tiger Koa, seine Angst vor Nadeln zu überwinden, als ihm ein Stachel von einem Stachelschwein entfernt werden muss. Das ist zwar gar nicht so einfach, aber Vida kennt einen Trick: Ablenkung! Vidas neue Helfer Popcorn ist krank geworden! Nun muss Vida ihre Praxis ganz alleine führen. Doch zum Glück melden sich gleich Fergie und Kipp, um Vida in der Klinik zur Hand zu gehen. Doch das Konkurrenzdenken der beiden Aushilfskräfte steht einer guten Zusammenarbeit im Weg. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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