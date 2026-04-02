Tierärztin Vida: Sunny kann nicht einschlafen / Popcorn fühlt sich wie gerädertJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 12: Tierärztin Vida: Sunny kann nicht einschlafen / Popcorn fühlt sich wie gerädert
23 Min.Folge vom 02.04.2026
Sunny kann nicht einschlafen: Der kleine Mäuserich Sunny muss einige Zeit in der Klinik verbringen und hat dort Probleme mit dem Einschlafen. Vida möchte ihrem Patienten natürlich bestmöglich helfen und schafft alle Annehmlichkeiten aus seinem Zuhause, herbei, damit Sunny sich wie daheim fühlen kann. Ob das das Einschlafproblem lösen wird? Popcorn fühlt sich wie gerädert: Popcorn ist die ganze Nacht in seinem neuen Hamsterrad gelaufen. Deshalb ist er am nächsten Tag sehr müde und launisch! Vida muss sich etwas Besonderes einfallen lassen, um ihrem Mitarbeiter zu helfen. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc.
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