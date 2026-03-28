Tierärztin Vida: Auf alle Felle / Zickzack sorgt sich um einen FreundJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 8: Tierärztin Vida: Auf alle Felle / Zickzack sorgt sich um einen Freund
23 Min.Folge vom 28.03.2026
Auf alle Felle Heute ist ein ganz besonderer Feiertag in Sweetwood, denn es findet der "Tag des gesunden Fells" statt. Zu diesem Anlass kommen alle Tiere in Vidas Praxis, um ihr Fell untersuchen und striegeln zu lassen. Nur Zickzack weigert sich. Kann Vida das Häschen umstimmen? Zickzack sorgt sich um einen Freund Zickzacks Freund Banjo Koala möchte nicht wie die anderen rausgehen und spielen. Vida und Popcorn wollen der Sache auf den Grund gehen. Denn auch wenn man manchmal gerne drinnen ist, sind Sport und Bewegung an der frischen Luft ebenfalls sehr wichtig. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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