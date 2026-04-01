Tierärztin Vida: Vidas wandelnde Wunder / Tidbits Knöchel tun wehJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 11: Tierärztin Vida: Vidas wandelnde Wunder / Tidbits Knöchel tun weh
Vidas wandelnde Wunder: Oh nein! Vidas Tierarzttasche ist verschwunden! Ohne ihre Tasche, kann sie ihre Patienten nicht behandeln. Sofort macht sich Vida mit den Tieren aus Sweetwood auf die Suche danach. Werden sie die Tasche mit vereinten Kräften wiederfinden können? Tidbits Knöchel tun weh: Am Tag seiner Tanzaufführung verstaucht sich Tidbit den Knöchel und muss deshalb vorrübegehend im Rollstuhl sitzen. Er ist am Boden zerstört, weil er doch eigentlich sein großes Tanz-Solo für seine Freunde aufführen wollte. Aber zum Glück ist Fergie zur Stelle und hilft Tidbit, neue Tanzschritte zu lernen. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc.
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