ORF1Staffel 1Folge 12vom 13.07.2025
26 Min.Folge vom 13.07.2025

In der elften Folge von „Trailer.AT“ besucht das Team das Set des historischen Spielfilms BRUNO- DER JUNGE KREISKY von Regisseur Harald Sicheritz. In der titelgebenden Hauptrolle brilliert Nils Arztmann, der gemeinsam mit Maya Unger, in der Rolle der Adele Holzer, durch die Folge begleitet. Unter die Lupe wird auch die wichtige Arbeit an den Drehbüchern genommen und wer, wenn nicht die renommierte Drehbuchautorin Agnes Pluch, kann hier Auskunft geben. Bildquelle: ORF/AÖF

