Trailer.AT
Folge 20: Trailer.AT: Folge 13
Während Gery Seidl bereits in der neuen Kinokomödie "Aufputzt is'" von Erfolgsregisseurin Claudia Jüptner Jonstorff auf der großen Leinwand zu sehen ist, erzählt er uns von den besinnlichen Dreharbeiten und seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Thomas Mraz. Dass ein Film wie "Aufputzt is'" seine volle Wirkung entfalten kann, liegt auch an der Kunst der Montage. Filmeditorin Birgit Alava Ordoñez und ihre Kollegin Cordula Werner geben uns spannende Einblicke in ihre wichtige Arbeit nach Drehende. Filmeditor Gernot Grassl legt seinen Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit Dokumentarfilmregisseuren wie Werner Boote oder Nikolaus Geyrhalter, der zuletzt seinen Film „Melt“ in die Kinos brachte. Setluft durften wir beim neuen Kinospielfilm von Andrina Mracnikar schnuppern. In ihrem historischen Spielfilm „Mila / Marija“ erzählt sie vom Widerstand der Kärntner Slowenen gegen die NS-Diktatur.
