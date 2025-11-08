Trailer.AT
Folge 13: Trailer.AT: Folge 12
Von Horror bis Hoffnung: Gerhard Liebmann ist derzeit in "Welcome Home Baby" zu sehen und öffnet im Wiener HQ7-Studio die Türen zur digitalen Filmwelt. Neben laufenden Produktionen wie "Neo Nuggets" oder "Mother’s Baby" entstehen derzeit neue Filme quer durch alle Genres. In der Gruselkomödie "Body Farm" untersuchen Michael Fuith und Manuel Johns, ob sich Tote reanimieren lassen. Der Film ist prominent besetzt mit Sebastian Bezzel, Birgit Minichmayr und Máeve Metelka. Tiefgründiger geht es in "Eklipse" zu, einer berührenden Kindheitsgeschichte von Manuel Wetscher und Bernhard Jarosch. Und Erwin Wagenhofer widmet sich in "Atmosphere" jenen, die im respektvollen Miteinander mit der Natur leben. Bildquelle: ORF/AÖF
