Trio mit vier Fäusten
Folge 10: Das letzte Comeback
46 Min.Ab 12
Als auf dem Pier von King Harbor eine alte Frau von zwei Gangstern bedroht wird, rettet sie sich durch einen Sprung ins Wasser. Die Riptide-Detektive erfahren, dass es sich bei der Frau um die einst berühmte Schauspielerin Helen Howell handelt. Helen wurde von ihrem damaligen Freund um ihren Besitz gebracht und in eine Nervenklinik gesteckt. Nun nimmt Helen, die entlassen wurde, den Kampf gegen Danny Sutherland auf, der inzwischen ein großer Boss der Unterwelt geworden ist.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH