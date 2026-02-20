Trio mit vier Fäusten
Folge 5: Ein nützliches Spielzeug
47 Min.Ab 12
Als Murray einen neuen Lügendetektor erfindet, der auf Stimmen von Menschen reagiert, halten die anderen das Gerät nur für ein nutzloses Spielzeug. Doch das ändert sich bald: Die Detektive sind mit dem Schutz des Schriftstellers Carl Novak beauftragt - und der begeht kurz vor seinem Auftritt in einer Talkshow Selbstmord. Novak wusste um ein grauenhaftes Ereignis aus seiner Zeit in Vietnam, das in der Show zur Sprache kommen sollte. Doch er ist nicht der Einzige, der davon weiß.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH