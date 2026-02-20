Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Millionenschwindel

OneGateStaffel 2Folge 13
Folge 13: Der Millionenschwindel

46 Min.Ab 12

Auf dem Patentamt lernt Murray den Erfinder und Großunternehmer Baxter Bernard kennen. Kurz darauf erhalten die Detektive von der "Riptide" ein großzügiges Geschenk: einen nagelneuen Hubschrauber aus Bernards Flugzeugfabrik. Als sie bei ihrem ersten Probeflug beschossen werden, wird ein handfester Fall daraus: Baxter wurde von skrupellosen Managern ausgebootet. Die Gangster wollen ein Riesengeschäft machen, indem sie der Armee fehlerhafte Helikopter verkaufen.

