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Trio mit vier Fäusten

Kriegstrauma

OneGateStaffel 2Folge 12vom 20.02.2026
Kriegstrauma

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Trio mit vier Fäusten

Folge 12: Kriegstrauma

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Nick scheint in Peggy Burke endlich eine passende Freundin gefunden zu haben. Peggy hatte in Vietnam als Krankenschwester gearbeitet - und ausgerechnet diese Erfahrung wird ihr nun zum Verhängnis: Als sie einem Unfallopfer helfen will, befällt sie ein altes Trauma. Ohne ein Wort zu hinterlassen, taucht Peggy unter. Nick sucht sie verzweifelt - und findet Peggy schließlich in einem Rotlichtbezirk, wo sie als Prostituierte arbeitet. Nick steht vor einer schweren Entscheidung.

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