Trio mit vier Fäusten
Folge 12: Kriegstrauma
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Nick scheint in Peggy Burke endlich eine passende Freundin gefunden zu haben. Peggy hatte in Vietnam als Krankenschwester gearbeitet - und ausgerechnet diese Erfahrung wird ihr nun zum Verhängnis: Als sie einem Unfallopfer helfen will, befällt sie ein altes Trauma. Ohne ein Wort zu hinterlassen, taucht Peggy unter. Nick sucht sie verzweifelt - und findet Peggy schließlich in einem Rotlichtbezirk, wo sie als Prostituierte arbeitet. Nick steht vor einer schweren Entscheidung.
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Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH