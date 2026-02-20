Trio mit vier Fäusten
Folge 16: Nachruf per Post
45 Min.Ab 12
Hafner, ein Experte für Erdölgutachten und ein Freund Murrays, wird ermordet. Das "Riptide-Trio" verspricht Hafners Tochter Juliet, den Mörder zu finden. Als auch Hafners Partner ermordet wird, stellt sich heraus, dass Hafner ein Ölvorkommen von Milliardenwert entdeckt hat. Ein karibisches Ölkartell, das durch den skrupellosen Segura vertreten wird, sieht seine Geschäfte schwinden. Segura versucht mit allen Mitteln, an Hafners Pläne zu kommen: Er lässt Juliet und Cody entführen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
12
