Trio mit vier Fäusten
Folge 4: Der Liebesbrief
46 Min.Ab 6
Murray hat sich unsterblich verliebt - und die schöne Stephanie scheint seine Gefühle ebenso heftig zu erwidern. Stephanie erzählt ihm, dass sie von ihrem türkischen Ehemann bedroht wird, und Murray spielt natürlich nur zu gern den Beschützer. Doch dann muss er eine schwere Enttäuschung hinnehmen: Nick und Cody finden heraus, dass Stephanie bereits zwei Ehen mit schwerreichen Männern hinter sich hat - und nun segnet auch ihr dritter Ehemann überraschend das Zeitliche.
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Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH