Trio mit vier Fäusten
Folge 9: Das falsche Opfer
46 Min.Ab 12
Bademeister Byron Monk, ein Freund von Cody, steckt bis über beide Ohren in Schwierigkeiten: Viele seiner Badegäste werden bestohlen, seine Ex-Freundin wird erpresst, und auf ihn selbst wird ein Mordanschlag verübt. Die "Drei von der Riptide" grübeln lange über einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen nach, doch es scheint keinen zu geben. Erst als sich die Detektive jeden Fall einzeln vornehmen, gibt es Fortschritte. Auf Byron Monk wartet eine Überraschung.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH