Trio mit vier Fäusten
Folge 8: Heiß begehrt und tiefgefroren
41 Min.Ab 6
Der junge Gelegenheitsarbeiter und Sprücheklopfer Dooley muss auf der Riptide einen Schaden reparieren. Dabei fällt er der Crew mit seinen Sprüchen ganz schön auf die Nerven. Doch es kommt noch schlimmer: Dooley war bis vor kurzem auf einer Rennbahn tätig, wo er das für Züchter wertvolle Sperma eines Rennpferdes gestohlen hat. Nun sind Gangster hinter dem Sperma her. Um es zu bekommen, versuchen sie, Dooley zu entführen - und erwischen einen Unschuldigen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH