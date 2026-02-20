Trio mit vier Fäusten
Folge 6: Strapazierte Gastfreundschaft
46 Min.Ab 12
Als die allein erziehende Mutter Cheryl vom Vater ihres Kindes Morddrohungen erhält, gibt sie ihr Baby bei den Detektiven in Obhut und taucht unter. Die "Drei von der Riptide" suchen nach ihr und dem Mann, der sie bedroht hat. Mit Hilfe von Murrays Supergedächtnis und seinen Verkleidungstricks können die Detektive den Vater identifizieren: Es handelt sich um den verheirateten hohen Polizeioffizier Everett, der in Kürze Polizeichef von Los Angeles werden soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH