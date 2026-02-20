Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arnie ist ein liebenswerter, wenn auch etwas unbeholfener Kerl. Als er von einer Nixe erzählt, die ihm erschienen sei und die ihm von einem Überfall auf ein Schiff berichtet habe, glaubt ihm natürlich niemand. Trotzdem gehen die Riptide-Detektive der Sache nach - und sie stoßen auf eine Wassershow mit als Nixen verkleideten Mädchen. Als sich die Detektive dann um den vermeintlichen Überfall kümmern, werden sie seltsamerweise immer wieder von der Küstenwache behindert.

