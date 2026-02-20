Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trio mit vier Fäusten

Expedition ins Verderben

OneGateStaffel 2Folge 21
Expedition ins Verderben

Expedition ins VerderbenJetzt kostenlos streamen

Trio mit vier Fäusten

Folge 21: Expedition ins Verderben

46 Min.Ab 12

Unterwasserforscher Angelo Guirilini steht kurz vor einer neuen Expedition. Aus diesem Grund gibt er an Bord seines Schiffes eine Party, zu der auch die "Drei von der Riptide" eingeladen sind. Das Fest wird jäh gestört, als sich Angelos Sohn Tony schwer verletzt in den Saal schleppt. Er war bei einem Tauchgang beschossen worden. Das "Riptide-Trio" beschließt, die Expedition mitzumachen. Bei einem Tauchgang finden sie Giftmüllfässer der Firma Betrox - die die Expedition bezahlt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Trio mit vier Fäusten
OneGate
Trio mit vier Fäusten

Trio mit vier Fäusten

Alle 3 Staffeln und Folgen