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Universum

Universum: Sambesi (2/2) - Die große Flut

ORF2Folge vom 01.06.2026
Universum: Sambesi (2/2) - Die große Flut

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Folge vom 01.06.2026: Universum: Sambesi (2/2) - Die große Flut

44 Min.Folge vom 01.06.2026

Der Sambesi ist einer der großen Flüsse der Erde, dennoch sind – abgesehen von den spektakulären Viktoriafällen – weite Teile seiner Fließstrecke so gut wie unbekannt. Noch nie zuvor war der mächtige Strom filmisch so umfassend porträtiert worden wie in dieser Dokumentation. Der zweite Teil der Dokumentation entführt den Zuseher von den Victoriafällen, an denen sich die Wassermassen des Sambesi über eine Breite von fast zwei Kilometern mehr als 100 Meter tief über eine Felswand ergießen, über den Karibasee, den flächenmäßig fünftgrößten Stausee der Erde, über ausgedehnte Überschwemmungsgebiete bis an den Indischen Ozean. Bildquelle: ORF/Science Vision/Rita Schlamberger

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