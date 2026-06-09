Universum Spezial: Das große Herz Amerikas - Die Great PlainsJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 09.06.2026: Universum Spezial: Das große Herz Amerikas - Die Great Plains
51 Min.Folge vom 09.06.2026
Die Rückkehr der Bisons und der Einsatz für Natur und Kultur geben einem bedrohten Ökosystem neue Hoffnung. Die Great Plains, einst Heimat indigener Völker und riesiger Bisonherden, wurden durch Kolonisierung und intensive Landwirtschaft massiv geschädigt. Bisons wurden fast ausgerottet, das Ökosystem kollabierte und führte zur Dust Bowl. Heute arbeiten indigene Gemeinschaften, Naturschutzorganisationen und teils Landbesitzer zusammen, um die Prärie zu revitalisieren. Die Rückkehr der Bisons soll das natürliche Gleichgewicht und kulturelle Identität wiederherstellen. Bildquelle: ORF/LE CINQUIEME REVE
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2