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Universum

Universum: Mariazeller Land - Geheimnisvolle Bergwelt zwischen Ötscher und Hochschwab

ORF2Folge vom 23.06.2026
Universum: Mariazeller Land - Geheimnisvolle Bergwelt zwischen Ötscher und Hochschwab

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Folge vom 23.06.2026: Universum: Mariazeller Land - Geheimnisvolle Bergwelt zwischen Ötscher und Hochschwab

50 Min.Folge vom 23.06.2026

Das Land zwischen Ötscher und Hochschwab im Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und der Steiermark bietet malerische Steinwogen, geheimnisvolle Höhlensysteme, eindrucksvolle Schluchten, wilde Wasser und weitläufige Wälder. Doch etwas verbindet die vielfältigen Formen des Mariazeller Landes: uralte Geschichten über Dämonen, Hexenberge und sagenhafte Goldschätze, allesamt inspiriert von den Naturerscheinungen dieser geheimnisvollen Bergwelt. Bildquelle: ORF/AV Dokumenta

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