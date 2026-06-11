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Universum

Universum: Alpenseen - Stille Schönheit

ORF2Folge vom 11.06.2026
Universum: Alpenseen - Stille Schönheit

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Folge vom 11.06.2026: Universum: Alpenseen - Stille Schönheit

46 Min.Folge vom 11.06.2026

Berge und Wasser sind die größten Reichtümer Österreichs. Quellen, Bäche, Teiche, Seen und Flüsse haben über Tausende von Jahren unsere Landschaft geformt. Der Film "Alpenseen" zeichnet die Wege des Wassers nach – vom Gletscher ins Tal und durch die Berge zur Quelle, und beschreibt die Schönheit der naturbelassenen, kleineren Seen mit ihrer faszinierenden Pflanzen- und Tierwelt. Bildquelle: ORF/Erich Pröll

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