Universum: Java & Bali - Paradies im Bann der ElementeJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 18.05.2026: Universum: Java & Bali - Paradies im Bann der Elemente
46 Min.Folge vom 18.05.2026
Zwei Inseln, ein Kraftfeld der Elemente: Wo Vulkane lodern und bedrohte Arten ums Überleben kämpfen. Auf Java und Bali prallen Feuer, Regenwald und Ozean zu einer Naturkulisse voller Extreme aufeinander. Seltene Tiere wie Java-Leopard, Nashornvögel und das letzte Java-Nashorn ringen hier ums Überleben. Die Doku führt in abgeschirmte Vulkankrater und enthüllt verborgene Ökosysteme, während uralte Tempel von einer tiefen Kulturgeschichte erzählen. Ein kraftvolles Porträt einer bedrohten Inselwelt. Bildquelle: ORF/Centurioni Film
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Copyrights:© Season 1: ORF 2