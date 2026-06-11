Universum: Plitvice - Land der fallenden SeenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 11.06.2026: Universum: Plitvice - Land der fallenden Seen
44 Min.Folge vom 11.06.2026
Die Plitvicer Seen, einst Filmkulisse und erster Nationalpark Europas, trotzen Geschichte und Zerstörung. Trotz Verminung im Krieg erblüht das UNESCO-geschützte Naturjuwel heute neu. In beeindruckenden Bildern fängt Michael Schlamberger die Magie der 16 türkisfarbenen, treppenförmig verbundenen Karstseen ein – ein verborgenes Reich aus Wasserfällen, geheimnisvollen Karstformationen und Europas größter Bärenpopulation. Bildquelle: ORF/ScienceVision/Rita Schlamberger | Rainer Mirau / picturedesk.com
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