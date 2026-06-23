Universum: Everglades - Geheimnisvolle WasserwildnisJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 23.06.2026: Universum: Everglades - Geheimnisvolle Wasserwildnis
43 Min.Folge vom 23.06.2026
Oasen der Alligatoren: Das grüne Herz Floridas kämpft gegen eine gefährliche Bedrohung. Die Everglades in Südflorida zählen zu den größten Feuchtgebieten der Erde. In diesem einzigartigen Ökosystem leben Hunderte Vogel-, Fisch-, Säugetier- und Reptilienarten zwischen Mangroven, Sümpfen und Wasserwegen. Doch die faszinierende Wildnis steht unter Druck: Ausgesetzte Tigerpythons breiten sich rasant aus und gefährden das empfindliche Gleichgewicht des Nationalparks. Bildquelle: ORF/NDR/Garl's Coastal Kayaking
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