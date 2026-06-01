Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum

Sambesi (1/2) - Quelle des Lebens

ORF2Folge vom 01.06.2026
Sambesi (1/2) - Quelle des Lebens

Sambesi (1/2) - Quelle des LebensJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 01.06.2026: Sambesi (1/2) - Quelle des Lebens

44 Min.Folge vom 01.06.2026

Der Sambesi – ein mächtiger Strom voller Wandlungen. Diese Dokumentation zeigt ihn erstmals in seiner ganzen Pracht: Von seiner unscheinbaren Quelle in Sambias Hügeln bis zur Mündung in den Indischen Ozean. Auf 2.600 Kilometern durch sechs Länder verwandelt er sich stetig – vom schmalen Rinnsal zum reißenden Fluss, von den tosenden Viktoriafällen zu üppigen Feuchtgebieten. Regie: Michael Schlamberger Bildquelle: ORF/Science Vision/Rita Schlamberger

Alle verfügbaren Folgen