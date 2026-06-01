Sambesi (1/2) - Quelle des LebensJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.06.2026: Sambesi (1/2) - Quelle des Lebens
44 Min.Folge vom 01.06.2026
Der Sambesi – ein mächtiger Strom voller Wandlungen. Diese Dokumentation zeigt ihn erstmals in seiner ganzen Pracht: Von seiner unscheinbaren Quelle in Sambias Hügeln bis zur Mündung in den Indischen Ozean. Auf 2.600 Kilometern durch sechs Länder verwandelt er sich stetig – vom schmalen Rinnsal zum reißenden Fluss, von den tosenden Viktoriafällen zu üppigen Feuchtgebieten. Regie: Michael Schlamberger Bildquelle: ORF/Science Vision/Rita Schlamberger
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