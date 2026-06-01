Universum: Brahmaputra - Der große Fluss vom Himalaya (3/3)Jetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 01.06.2026: Universum: Brahmaputra - Der große Fluss vom Himalaya (3/3)
46 Min.Folge vom 01.06.2026
Die Doku zeigt, wie der Brahmaputra die Landschaften Assams und Bangladeschs prägt: vom ursprünglichen Kaziranga-Nationalpark über vom Monsun geformte Ebenen bis hin zum einzigartigen Mündungsdelta. Sie schildert den ständigen Wechsel zwischen Trockenheit und Überflutung und das reiche Leben im Schwemmland, wo sich der Fluss mit Ganges und Meghna vereint und nährstoffreiche Wasser in den Indischen Ozean trägt. Bildquelle: ORF/pre tv Gestaltung: Heinz Leger
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