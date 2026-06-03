Die Wolga - Ein Strom wird geboren (1/2)Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.06.2026: Die Wolga - Ein Strom wird geboren (1/2)
45 Min.Folge vom 03.06.2026
Die Wolga, Europas längster Fluss, entspringt in den Waldai-Höhen und durchquert über 3.500 Kilometer vielfältige Landschaften bis zum Kaspischen Meer. Ihr Einzugsgebiet mit riesigen Naturräumen bietet seltenen Tierarten wertvolle Lebensräume. Die zweiteilige-Doku zeigt den Fluss als kulturelle Lebensader Russlands und enthüllt die beeindruckende, teils unberührte Natur des Wolgagebiets. Bildquelle: Altay Film/ORF
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