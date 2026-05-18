"Universum Java & Bali - Paradies im Bann der Elemente": Making ofJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 18.05.2026: "Universum Java & Bali - Paradies im Bann der Elemente": Making of
6 Min.Folge vom 18.05.2026
Riesenskorpione unterm Zelt, Ameisen in den Schuhen und Drehs im tropischen Dauerregen: Für "Universum: Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente" nahm das Team rund um Regisseur Patrick Centurioni einiges auf sich. Zwischen Vulkanen, dichtem Dschungel und wilden Küsten wurde gefilmt, geschwitzt und improvisiert – denn für spektakuläre Naturaufnahmen ist offenbar kein Abenteuer zu groß.
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Copyrights:© Season 1: ORF 2