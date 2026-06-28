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Universum

Universum: Der Bach - Naturjuwel vor der Haustür

ORF2Folge vom 28.06.2026
Universum: Der Bach - Naturjuwel vor der Haustür

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Folge vom 28.06.2026: Universum: Der Bach - Naturjuwel vor der Haustür

44 Min.Folge vom 28.06.2026

Das Plätschern eines Bächleins gilt vielen als Inbegriff von Idylle. Doch kleine Gewässer sind hochsensible Lebensräume, in denen sich eine überraschende Artenvielfalt verbirgt – darunter seltene Arten wie Quellschnecken, Groppen und Steinkrebse. Durch Landwirtschaft, Verbauung und Regulierung geraten sie zunehmend unter Druck, obwohl sie für ganze Flusssysteme von zentraler Bedeutung sind. Bildquelle: ORF/Nautilusfilm/unknown

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