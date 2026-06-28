Universum: Der Bach - Naturjuwel vor der HaustürJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 28.06.2026: Universum: Der Bach - Naturjuwel vor der Haustür
44 Min.Folge vom 28.06.2026
Das Plätschern eines Bächleins gilt vielen als Inbegriff von Idylle. Doch kleine Gewässer sind hochsensible Lebensräume, in denen sich eine überraschende Artenvielfalt verbirgt – darunter seltene Arten wie Quellschnecken, Groppen und Steinkrebse. Durch Landwirtschaft, Verbauung und Regulierung geraten sie zunehmend unter Druck, obwohl sie für ganze Flusssysteme von zentraler Bedeutung sind. Bildquelle: ORF/Nautilusfilm/unknown
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