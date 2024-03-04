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Unser Österreich

Unser Österreich: Die Raubkatzen von Herberstein

ORF IIIStaffel 1Folge 211vom 04.03.2024
Unser Österreich: Die Raubkatzen von Herberstein

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Folge 211: Unser Österreich: Die Raubkatzen von Herberstein

25 Min.Folge vom 04.03.2024

Der Film dreht sich um das Leben von Löwen, Geparden, Luchsen und Pumas in der Tierwelt Herberstein, einem der touristischen Leitbetriebe in der Oststeiermark. Die Versorgung der Raubkatzen durch Tierpflegerinnen und Tierpfleger steht ebenso im Mittelpunkt wie Fütterungen und Gesundheits-Checks durch den Zoo-Tierarzt. Schwerpunkt ist aber die Partnersuche, das heißt, wie europäische Zoos Raubkatzen nach genauen genetischen Richtlinien tauschen, um Rudel aufzufrischen und zu züchten. Bildquelle: ORF/© Tierwelt Herberstein/Rene Strasser

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