Unser Österreich: Die Raubkatzen von HerbersteinJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 211: Unser Österreich: Die Raubkatzen von Herberstein
25 Min.Folge vom 04.03.2024
Der Film dreht sich um das Leben von Löwen, Geparden, Luchsen und Pumas in der Tierwelt Herberstein, einem der touristischen Leitbetriebe in der Oststeiermark. Die Versorgung der Raubkatzen durch Tierpflegerinnen und Tierpfleger steht ebenso im Mittelpunkt wie Fütterungen und Gesundheits-Checks durch den Zoo-Tierarzt. Schwerpunkt ist aber die Partnersuche, das heißt, wie europäische Zoos Raubkatzen nach genauen genetischen Richtlinien tauschen, um Rudel aufzufrischen und zu züchten. Bildquelle: ORF/© Tierwelt Herberstein/Rene Strasser
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