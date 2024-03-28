Eine Riesenorgel für den Stephansdom: Unser ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Folge 224: Eine Riesenorgel für den Stephansdom: Unser Österreich
Die neue Riesenorgel im Stephansdom ist das größte Musikinstrument das je in Österreich gebaut worden ist. Am Ostersonntag – am Tag genau 75 Jahre nach dem verheerenden Brand im Stephansdom, am Ende des zweiten Weltkriegs – hätte die neue Orgel geweiht werden sollen. Doch die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid19-Pandemie haben eine festliche Weihe unmöglich gemacht. Ein halbes Jahr später ist die Pandemie immer noch nicht überstanden. Das Instrument konnte aber dennoch fertiggestellt, von Kardinal Christoph Schönborn geweiht und seiner Bestimmung übergeben werden. Insgesamt wurden 12.616 Pfeifen und Flöten für die Orgelanlage gebaut, restauriert oder bearbeitet. Es sind Klangfarben entstanden, die es weltweit nur im Stephansdom gibt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Rieger Orgelbau aus Vorarlberg haben in dieses Projekt 50.000 Arbeitsstunden investiert. Von der Werkstatt in die Kathedrale, von der Luft zum Klang: Rainer Keplinger hat die Bauarbeiten jahrelang begleitet und zeigt in „Erlebnis Österreich“ nicht nur den Abbau und die Restauration von mehr als 500 kg schweren Pfeifen, sondern auch den Aufbau der neuen Riesenorgel für den Stephansdom. Bildquelle: ORF/Landesstudio Wien/Konstantin Reymaier/The Best Kunstverlag/Josef Leithner
