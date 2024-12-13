Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich: Sonne, Schnee und Pistenzauber - Wintertage in Niederösterreich

ORF III
Staffel 1
Folge 320
vom 13.12.2024
24 Min.
Folge vom 13.12.2024

Mit hochalpinen Landschaften und atemberaubenden Panoramablicken ist Niederösterreich eine attraktive Wintersport-Destination, die den Vergleich mit den klassischen Skigebieten im Westen und Süden nicht scheuen muss. "Erlebnis Österreich" zeigt die vielfältigen sportlichen und touristischen Möglichkeiten anhand von fünf Regionen. Bildquelle: ORF/Wiener Alpen/Christian Kremsl

