Unser Österreich
Folge 339: Unser Österreich: Katschberg-Pioniere
24 Min.Folge vom 08.01.2025
Vor 60 Jahren begann die touristische Erschließung des Katschbergs. Damals war er ein unbekannter Übergang mit einer schmalen Straße als Verbindung von Kärnten nach Salzburg. Heute ist der Katschberg ein beliebtes Tourismusgebiet im Sommer und Winter mit 16 Liftanlagen. Die Familie Bogensperger zählt zu den Pionieren des Wintersportgebietes. Diese Dokumentation erzählt von Hintergrundinformationen über sechs Jahrzehnte Tourismusentwicklung am Katschberg. Bildquelle: ORF/ORF- Kärntnen
