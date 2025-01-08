Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 339vom 08.01.2025
24 Min.Folge vom 08.01.2025

Vor 60 Jahren begann die touristische Erschließung des Katschbergs. Damals war er ein unbekannter Übergang mit einer schmalen Straße als Verbindung von Kärnten nach Salzburg. Heute ist der Katschberg ein beliebtes Tourismusgebiet im Sommer und Winter mit 16 Liftanlagen. Die Familie Bogensperger zählt zu den Pionieren des Wintersportgebietes. Diese Dokumentation erzählt von Hintergrundinformationen über sechs Jahrzehnte Tourismusentwicklung am Katschberg. Bildquelle: ORF/ORF- Kärntnen

ORF III
