Keks ist Kunst - Burgenländische WeihnachtsbäckereiJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 462: Keks ist Kunst - Burgenländische Weihnachtsbäckerei
25 Min.Folge vom 22.12.2025
Jedes Jahr zu Weihnachten wächst in Österreich die Begeisterung für die burgenländische Weihnachtsbäckerei. Die kunstvollen Backminiaturen gelten längst als besonders edles Geschenk – ob in Wiener Boutiquen oder bei Firmenfeiern. Was vielerorts verloren gegangen ist, hat im Burgenland überlebt: Bei Bäuerinnen, Konditorinnen und in manchen Familien wird diese aufwändige Backkunst bis heute gepflegt. Das Weihnachtsspezial besucht jene Menschen, die diese Köstlichkeit herstellen und lieben – ein kulinarisches Erbe, das nicht ohne Grund als burgenländisches „Weltkulturerbe“ bezeichnet wird. Bildquelle: ORF/ORF-B/Kiwi-TV
