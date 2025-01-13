Unser Österreich: Winter am Neusiedler SeeJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 347: Unser Österreich: Winter am Neusiedler See
In der kalten Jahreszeit erweckt der Neusiedler See den Eindruck, eine Oase der Ruhe zu sein. Reges und buntes Treiben herrscht aber dann, wenn anhaltend frostige Temperaturen dem größten Steppensee Europas eine tragfähige Eisdecke bescheren. Die 320 Quadratkilometer große Eislauffläche bietet Platz für Wintersportler: Eisläufer, Eissegler und Surfer ziehen ihre Spuren, bei Glühwein- und Jausenstandeln ist Hochbetrieb. Der Winter ist auch die Erntesaison für die Schilfschneider und Winzer lesen bei Nachtfrost die Trauben für den süßen Eiswein. Im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel werden auch in den Wintermonaten Führungen in das Vogelparadies angeboten. Die von Walter Reiss gestaltete Reportage porträtiert den Neusiedler See bei Schnee, Sturm und Eis. Bildquelle: ORF/Walter Reiss Gestaltung Walter Reiss Kamera Michael Ritter Cutter Siegfried Fleck
