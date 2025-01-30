Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 357vom 30.01.2025
Weithin sichtbar thronen sie auf den Gipfeln vieler Vorarlberger Berge. Als Zeichen des Triumphes über den Berg. Als Zeichen der Kameradschaft. Als Ausdruck tiefen Glaubens. Aber auch als politische Botschaft. Eine bildgewaltige, informative Reise zu Vorarlbergs imposanten Gipfeln. Berglegende Theo Fritsche und namhafte Historiker, wie Christof Thöny, beleuchten die Herkunft und die Faszination rund um die Monumente in luftigen Höhen. Bischof Benno Elbs erhellt ihre spirituelle Bedeutung. Denn für alle BergliebhaberInnen und Bergliebhaber hat das Gipfelkreuz ganz individuelle Bedeutung. Bildquelle: ORF/Blue Danube Media GmbH Gestaltung: Alessandra Ravanelli Mayer Hadmar Kamera: Josef Neuper Redaktion: Markus Klement Marion Flatz

