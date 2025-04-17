Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: Auf verschlungenen Pfaden - Pannonisches Pilgern

ORF IIIStaffel 1Folge 402vom 17.04.2025
29 Min.Folge vom 17.04.2025

Wallfahren hat im Burgenland eine lange Tradition, von regelmäßigen Besuchen in Wallfahrtskirchen bis hin zu jährlichen Pilgerreisen nach Mariazell. Heute wird der spirituelle Weg durch Wanderer ergänzt, die auf Routen wie dem "Zubringer“ zum Jakobsweg entlang des Wagrams neue Ufer entdecken, sei es in geistiger Einkehr oder beim Genuss regionaler Spezialitäten. Foto: ORF/Landesstudio Burgenland Gestaltung: Erich Schneller Kamera: Stefan Lensch Cutter: Christian Steiner

