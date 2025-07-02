Unser Österreich: Burgen und Schlösser in der Steiermark - Zeugen der GeschichteJetzt kostenlos streamen
Folge 419: Unser Österreich: Burgen und Schlösser in der Steiermark - Zeugen der Geschichte
24 Min.Folge vom 02.07.2025
Geschichten über bedeutende Adelsgeschlechter und streitbare Zeitgenossen – die Burgen und Schlösser der Steiermark sind voll davon; und die Schlossherren/innen von heute reihen sich da nahtlos ein – allesamt starke Charaktere, unverrückbar wie die Gemäuer selbst. Die historischen Baujuwele von der Ost- bis in die Weststeiermark sind Wahrzeichen des Landes, ihre Geschichten haben die steirische Identität wesentlich mitgeprägt. Der Film porträtiert die Häuser, aber auch die Menschen, die sie heute beleben. Regie: Alfred Ninaus Bildquelle: ORF/Ranfilm
