Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Burgen und Schlösser in der Steiermark - Zeugen der Geschichte

ORF IIIStaffel 1Folge 419vom 02.07.2025
Unser Österreich: Burgen und Schlösser in der Steiermark - Zeugen der Geschichte

Unser Österreich: Burgen und Schlösser in der Steiermark - Zeugen der GeschichteJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 419: Unser Österreich: Burgen und Schlösser in der Steiermark - Zeugen der Geschichte

24 Min.Folge vom 02.07.2025

Geschichten über bedeutende Adelsgeschlechter und streitbare Zeitgenossen – die Burgen und Schlösser der Steiermark sind voll davon; und die Schlossherren/innen von heute reihen sich da nahtlos ein – allesamt starke Charaktere, unverrückbar wie die Gemäuer selbst. Die historischen Baujuwele von der Ost- bis in die Weststeiermark sind Wahrzeichen des Landes, ihre Geschichten haben die steirische Identität wesentlich mitgeprägt. Der Film porträtiert die Häuser, aber auch die Menschen, die sie heute beleben. Regie: Alfred Ninaus Bildquelle: ORF/Ranfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen