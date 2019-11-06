Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 4: Tod eines Sugardaddys
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Herr Hansen ist keines natürlichen Todes gestorben - so viel ist sicher. Doch hat seine deutlich jüngere Ehefrau den betagten und bettlägerigen Herrn auf dem Gewissen, oder ist seine Pflegerin Aneta für sein Ableben verantwortlich? Außerdem blicken die Kommissare auf den Fall des Sugardaddys Ludwig Maas zurück, dessen Geliebte Anke nach seinem gewaltsamen Tod spurlos verschwunden ist. Rechte: Sat.1 Gold
