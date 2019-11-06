Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Tod eines Sugardaddys

Tod eines SugardaddysJetzt kostenlos streamen

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Folge 4: Tod eines Sugardaddys

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Herr Hansen ist keines natürlichen Todes gestorben - so viel ist sicher. Doch hat seine deutlich jüngere Ehefrau den betagten und bettlägerigen Herrn auf dem Gewissen, oder ist seine Pflegerin Aneta für sein Ableben verantwortlich? Außerdem blicken die Kommissare auf den Fall des Sugardaddys Ludwig Maas zurück, dessen Geliebte Anke nach seinem gewaltsamen Tod spurlos verschwunden ist. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
SAT.1 GOLD

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Alle 1 Staffeln und Folgen