Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 14: Familienprobleme
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit Familienproblemen befassen sich Cornelia Niedrig und Bernie Kuhnt in dieser Spezialfolge. Sofia Braun wurde mit Drogen im Gepäck gefunden und wird in der Türkei festgehalten. Ihre Eltern sind sich sicher, dass sie unschuldig ist. Die Mutter verständigt den Stiefsohn. Dieser hatte nämlich früher ein Drogenproblem. Aber auch Sohn Julian beteuert seine Unschuld. Dazu gibt es spannende Hintergrundinfos zur Polizeiarbeit. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold