Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Ein sehr persönlicher Fall
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 11: Ein sehr persönlicher Fall
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Persönlich betroffen sind die Kriminaloberkommissare Niedrig und Kuhnt in dieser Folge. Die Tochter einer Freundin von Cornelia Niedrig wird vermisst. Die Suche nach Jenny nimmt Fahrt auf, als die Ermittlerein eine persönliche Nachricht erhält: eine Ortsmarkierung. Liegt hier die Leiche des Mädchens? "Das war ein Fall, der mich sehr berührt hat. Denn Ermittlungen sind immer sehr emotional, wenn man die verwickelten Personen kennt", so Kriminaloberkommissarin Cornelia Niedrig. Rechte: Sat.1 Gold
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold