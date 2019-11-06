Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 8: Mörderische Familienangelegenheiten
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mörderische Familienangelegenheiten halten Niedrig und Kuhnt in dieser Spezialfolge in Atem. Sebastian Filber hat angeblich Meike Wollenweber vergewaltigt. Sie ist jedoch nicht direkt zur Polizei gegangen und es gibt kaum noch Spuren. Unter Tatverdacht steht neben Sebastian auch seine Schwester Diana. Dann ist Sebastian tot, er wurde vom Dach gestoßen. Wollte sich Meike rächen? Dazu gibt es spannende Hintergrundinfos zur Polizeiarbeit. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold