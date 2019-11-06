Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Mörderische Familienangelegenheiten

Folge 8: Mörderische Familienangelegenheiten

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mörderische Familienangelegenheiten halten Niedrig und Kuhnt in dieser Spezialfolge in Atem. Sebastian Filber hat angeblich Meike Wollenweber vergewaltigt. Sie ist jedoch nicht direkt zur Polizei gegangen und es gibt kaum noch Spuren. Unter Tatverdacht steht neben Sebastian auch seine Schwester Diana. Dann ist Sebastian tot, er wurde vom Dach gestoßen. Wollte sich Meike rächen? Dazu gibt es spannende Hintergrundinfos zur Polizeiarbeit. Rechte: Sat.1 Gold

