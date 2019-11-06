Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Wo ist Marek?Jetzt kostenlos streamen
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 13: Wo ist Marek?
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Marek, der Sohn von Ewa und Pawel, wurde entführt. Die Erpresser fordern 20.000 Euro Lösegeld. Wer steckt dahinter? Cornelia Niedrig und Bernie Kuhnt stehen vorerst vor einem großen Rätsel. Auch im zweiten Fall haben es die Kommissare mit einer Entführung zu tun. Der 16-jährige Manuel Berger ist nach dem Fußballtraining nicht nach Hause gekommen. Seine Mutter erhält einen verzweifelten Anruf von ihm. Manuel sagt, er würde gleich sterben. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold