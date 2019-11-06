Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Folge 16: Verbrechen aus Eifersucht
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Cornelia Niedrig und Bernie Kuhnt blicken in dieser Folge auf zwei Verbrechen aus Eifersucht zurück. Im ersten Fall will Solariumsbesitzerin Gitta Rasch ihren Sohn Dirk auf einer Party mit ihrer Azubine Jenny verkuppeln. Allerdings ist das Mädchen kurze Zeit später tot. Der zweite Fall befasst sich mit dem Tod des Krankenhauspatienten Nikolas, in den seine Ex Melanie Scherf verwickelt sein könnte. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
12
Copyrights:© Sat.1 Gold