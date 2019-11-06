Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Drogenmorde

Folge 7: Drogenmorde

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Conny Niedrig und Bernie Kuhnt blicken auf zwei Morde zurück, bei denen Drogen eine Rolle spielten. Im ersten Fall wird der Dealer Ahmet getötet. Hier könnte Eifersucht ein Motiv sein. Im zweiten Fall gerät ein Familienvater in Verdacht, den Freund seiner drogensüchtigen Tochter umgebracht zu haben. Niedrig und Kuhnt erklären, was das Spannende an den Fällen war und wie sie vorgingen, um die Morde aufzuklären. Rechte: Sat.1 Gold

