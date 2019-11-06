Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 12: Irrfahrt durchs Ruhrgebiet
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für Konstantin Schellenbach bricht eine Welt zusammen, als seine Frau Stefanie ihn verlässt: Er dreht durch und entführt sie in einem Taxi. Für Stefanie beginnt eine Irrfahrt der Angst und Verzweiflung durchs Ruhrgebiet. Werden die Polizeieinsatzkräfte die Frau lebend befreien können? Die Kriminaloberkommissare Conni Niedrig und Bernie Kuhnt erzählen, wie sie an so einen Fall herangehen. Dazu gibt es spannende Hintergrundinfos zur Polizeiarbeit. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold