SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Jetzt kostenlos streamen

Folge 12: Irrfahrt durchs Ruhrgebiet

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Für Konstantin Schellenbach bricht eine Welt zusammen, als seine Frau Stefanie ihn verlässt: Er dreht durch und entführt sie in einem Taxi. Für Stefanie beginnt eine Irrfahrt der Angst und Verzweiflung durchs Ruhrgebiet. Werden die Polizeieinsatzkräfte die Frau lebend befreien können? Die Kriminaloberkommissare Conni Niedrig und Bernie Kuhnt erzählen, wie sie an so einen Fall herangehen. Dazu gibt es spannende Hintergrundinfos zur Polizeiarbeit. Rechte: Sat.1 Gold

