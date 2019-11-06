Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Mord aus Eifersucht?Jetzt kostenlos streamen
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 5: Mord aus Eifersucht?
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Conny Niedrig und Bernie Kuhnt erinnern sich an den Fall von Robert Waldau: Der Mann konnte sich nie mit der Trennung von seiner Frau abfinden. Zudem gab es immer häufiger Streit wegen der gemeinsamen Töchter. Schließlich wurde Waldau des Mordes am neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau verdächtigt. Und: Die Polizei greift den kleinen Ben mit einem Rucksack voller Drogen auf. Doch der Junge schweigt beharrlich über die Herkunft der Rauschmittel. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold