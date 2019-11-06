Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18: Wer hat Laura vergewaltigt?
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Laura Siebke wurde im Kofferraum ihres Autos eingesperrt, nachdem Unbekannte sie vergewaltigt und misshandelt haben. Wer hat die Frau attackiert? Und: Nach fünf Jahren wird der Vergewaltiger Axel Rust aus dem Gefängnis entlassen. Kurze Zeit später ist er tot. Hat sich eines seiner Opfer gerächt? Conny Niedrig und Bernie Kuhnt blicken auf die beiden Fälle zurück und erklären, wie sie diese gelöst haben. Rechte: Sat.1 Gold
